«Это святыня?»: в Башкирии маргиналы устроили себе притон прямо у Вечного огня Фото: Кира Н.

В Туймазах маргинальные личности устроили себе притон прямо у Вечного огня.

По всей видимости, с приходом холодов городским бездомным стало холодно собираться в заброшенных домах и подвалах, и они решили устроить себе шелтер прямо в городском парке. Место они выбрали самое «теплое» - прямо у Вечного огня. Примечательно, что бродяги и алкоголики не просто греются у огня, а употребляют там спиртное.

- Это святыня или приют маргиналов? Сидят, орут, матерятся, греют еду, бухают! На замечания орут трехэтажным матом, - возмущается местная жительница Кира Н.

Специализированный центр помощи лицам БОМЖ на территории Башкирии существует только в Уфе на улице Колгуевской. В этом месте бродягам помогают с ночлежкой, минимальным набором продуктов и документами. Телефон организации в Уфе - 7 (347) 287-28-66.