2019-12-04T17:36:52+03:00
Общество

В Башкирии осталось только одно госучреждение, помогающее бездомным

Одно из последних было закрыто в уфимской Шакше
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Помимо единственного госучреждения, помощь бездомным в республике оказывают некоммерческие организацииПомимо единственного госучреждения, помощь бездомным в республике оказывают некоммерческие организацииФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии работает всего лишь одно государственное учреждение, оказывающее помощь бездомным. Об этом вчера, 3 декабря, на круглом столе Совета по правам человека при главе республики сообщила председатель общественной палаты Ольга Панчихина. Бомжей и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в регионе поддерживает только Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

При этом, как отмечает общественница, в Башкирии существует много некоммерческих организаций, работающих с «уязвимой категорией граждан».

– Кто-то кормит бездомных, кто-то оказывает помочь в оформлении документов, в ночлеге, предоставляет возможность помыться и постирать вещи людям без определенного места жительства, – сказала Панчихина.

Тем не менее она считает, что одного республиканского центра в регионе недостаточно – учреждение может принять ограниченное количество людей. Участники круглого стола еще раз обсудили ситуацию, при которой в Шакше закрылся приют для бездомных.

– Однозначно, конечно, ночлежки такие востребованы. Если такие центры закрываются, то необходимо это передавать в негосударственный сектор, чтобы эти места все равно были, - сказала председатель Общественной палаты.

СПЧ при главе Башкирии опубликовал основные направления, которые необходимо проработать с органами власти для решения проблем бездомных. Правозащитники намерены выяснить хотя бы примерное количество бомжей на территории республики, найти приспособленные для социальных приютов помещения, организовать информирование граждан о местах, где они могут получить поддержку, и обеспечить бродягам возможность временного трудоустройства до восстановления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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