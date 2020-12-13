Из популярного уфимского магазина экстренно эвакуировали 300 посетителей

Из популярного уфимского ТЦ экстренно эвакуировали 300 посетителей

Из уфимского строительного магазина эвакуировали 300 посетителей.

В МЧС Башкирии сообщили, что пожарная сигнализация сработала утром в воскресенье, 13 декабря. В итоге из здания популярного строительного магазина по улице Рубежной пришлось в срочном порядке эвакуировать около 300 человек, в том числе 20 детей. Спасатели отметили, что произошло это до приезда на место пожарных.

В МЧС уточнили, что сейчас сотрудники ведомства уточняют, из-за чего могла произойти сработка сигнализации. О пострадавших в инциденте ничего не сообщается.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что похожая ситуация произошла еще в одном крупном торговом центре по улице Рубежной. Тогда людей эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете.