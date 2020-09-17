В Уфе эвакуировали крупный торговый центр

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Днем 17 сентября в Уфе эвакуировали торговый центр «Мега» на улице Рубежной. Об этом в соцсетях сообщили посетители комплекса.

– Наконец-то нашла то, что хотела – но началась эвакуация, – написала горожанка на своей странице в инстаграме.

На место происшествия приехала пожарная машина МЧС, уфимцы столпились на улице, у здания торгового центра. С чем связана эвакуация, пока неизвестно.

Напомним, сегодня утром были эвакуированы сразу шесть уфимских судом. Им на электронную почту пришли сообщения о минировании.