В Башкирии серьезно пострадала выбежавшая на дорогу шестиклассница

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в Нуримановском районе сбили 12-летнюю девочку. По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на Центральной улице в селе Староисаево вчера,11 декабря.

В ведомстве уточнили, что 49-летний местный житель за рулем ВАЗ-2111 сбил шестиклассницу, когда та переходила дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия девочку госпитализировали с серьезными травмами.

Водитель сообщил, что пострадавшая школьница внезапно выбежала на дорогу из-за остановившегося автобуса. В настоящий момент идет разбирательство.