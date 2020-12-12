В ГИБДД по Башкирии предупредили о массовых проверках водителей

Пресс-служба республиканской госавтоинспекции опубликовала в социальных сетях предупреждение о том, что в эти выходные – 12 и 13 декабря на региональных дорогах запланированы профилактические рейды. В ведомстве отметили, что решение приняли «исходя из анализа аварийности на дорогах»

Планируется, что во время проверки особое внимание уделят грубым нарушениям дорожных правил. Также будут ловить нетрезвых водителей.

Где именно будут организованы рейды, в ГИБДД не уточнили, отметив, что они будут во всех районах и городах Башкирии.