Антимонополисты ответили на просьбу депутата дать оценку словам Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров

В Федеральной антимонопольной службе ответили на просьбу депутата башкирского парламента Дмитрия Чувилина дать оценку словам главы республики Радия Хабирова о «промышленном патриотизме» в отношении госзакупок. Напомним, член Госсобрания-Курултая попросил антимонополистов разъяснить соответствие фразы положениям о поддержке конкуренции, которые прописаны в Конституции.

Короткий ответ надзорного ведомства депутат опубликовал на своей странице в фейсбуке. В ФАС заявили, что разъяснение термина «промышленный патриотизм не относится к их компетенции».

– ФАСу не до патриотизма, – написал Чувилин. – ФАС вообще зачастую занимает непонятную позицию. Ну а раз ФАС не хочет, то я выскажу свою точку зрения об этом самом «промышленном патриотизме».

Депутат отметил, что патриотизм необходимо закрепить в законодательстве. На федеральном уровне воплотить его в качестве поддержки отечественного производства и науки, а на региональном – «организовать максимально практико-ориентированные курсы по маркетингу, по участию в торгах для региональных производителей». Последнее, по словам Чувилина, должно помочь местным компаниям реализовывать свои товары и услуги за пределами региона.

– Суть промышленного патриотизма я вижу в том, чтобы отечественные производители получили реальные конкурентные преимущества при госзакупках, на различных тендерах, конкурсах над иностранными производителями, – резюмировал народный избранник.