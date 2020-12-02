Депутат попросил антимонополистов дать оценку словам Хабирова

Депутата смутили слова Хабирова о "промышленном патриотизме"

Депутат башкирского парламента Дмитрий Чувилин попросил республиканское управление Федеральной антимонопольной службы дать оценку высказываниям руководителя региона Радия Хабирова о «промышленном патриотизме». Об этом сообщил «РБК-Уфа».

Речь идет о словах Хабирова во время оперативного совещания в местном правительстве. Глава республики заявил, что некоторые города и районы предпочитают закупать продукцию для развития сферы ЖКХ за пределами региона, хотя на внутреннем рынке есть свои производители.

– …конкурентную продукцию мы изготавливаем у себя в Башкортостане. Зачем завозить то, что производится у нас? Это к тому же излишние транспортные расходы, – сказал Хабиров и попросил надзорные ведомства провести ревизию госзакупок в Башкирии на предмет «подозрительных финансовых схем.

В связи с этим Чувилин попросил антимонополистов разъяснить соответствие слов главы республики положениям о поддержке конкуренции, которые прописаны в Конституции России. В беседе с «РБК-Уфа» депутат сказал, что согласен с Хабировым в части поддержки местных производителей, однако «когда дело касается государственных закупок, речь идет о бюджетных средствах, которых и так мало». Обращение народного избранника УФАС Башкирии переправило на федеральный уровень.