Хабиров призвал руководство БСК заняться экологией в Стерлитамаке

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал руководство «Башкирской содовой компании», активы которой на прошлой неделе перешли в собственность государства, улучшить экологическую обстановку в Стерлитамаке. Об этом он сказал 7 декабря во время выездного заседания правительства республики по вопросам социально-экономического развития второго по величине города в регионе.

– Совместно с акционерами БСК мы давно разработали дорожную карту по улучшению экологической ситуации, но к её практическому решению они так ни на шаг и не приблизились, – заявил Хабиров. – Это безобразие. Поэтому сейчас в новых условиях руководство предприятия должно озаботиться этим. Благополучие людей выше всяких корпоративных споров и дискуссий.

Он также добавил, что власти Башкирии готовы поддержать «любые добрые начинания компании» – в том числе и по открытию свернутых производств.

На том же заседании Хабиров дал короткий комментарий по поводу недавнего перехода акций БСК в федеральную собственность. По мнению руководителя региона, это «позитивно скажется» на работе компании и улучшит положение ее работников.