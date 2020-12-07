Следком по Башкирии установит обстоятельства аварии, где после наезда на лошадь погибли трое подростков

На фото: погибшие в аварии 16-летние парни

Башкирские следователи будут устанавливать обстоятельства жуткой аварии в Абзелиловском районе, где погибли трое подростков. Как пояснили в пресс-службе регионального управления СКР, уголовное дело по факту ДТП забрали у ГИБДД и передали в Белорецкий межрайонный следственный отдел. Напомним, страшная авария, которая унесла жизни троих молодых людей близ деревни Атавды, произошла в ночь на воскресенье, 6 декабря.

По предварительной информации, 16-летний водитель без прав за рулем Daewoo Nexia сбил вышедших на дорогу лошадь с жеребенком. От удара машина вылетела с сельской дороги в кювет. Сам водитель и 15-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, а еще один 16-летний парень скончался в карете скорой помощи. Двух 16-летний девочек, которые также находились в салоне машины, с тяжелыми травмами доставили в Белорецкую ЦРБ.

Что касается расследования уголовного дела, то теперь сыщики следкома по Башкирии начнут с установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники ведомства назначат необходимые судебные экспертизы, допросят родителей пострадавших и других свидетелей. Им предстоит также изучить условия проживания подростков и выяснить, по какой причине 16-летний парень, не имеющий прав, смог уехать на машине из дома.