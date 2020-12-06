Сбили лошадей и улетели в кювет: В ДТП на сельской дороге в Башкирии погибли три подростка

Фото: МЧС по Башкирии

В ночь на воскресенье, 6 декабря, на сельской дороге в Абзелиловском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. По данным регионального МВД водитель Daewoo Nexia в районе деревни Атавды сбил лошадь с жеребенком, от чего машину выбросило в кювет. На месте аварии погибли двое подростков – 15-ти и 16-летние парни. Еще один молодой человек, возраст которого не называется, скончался в карете скорой помощи. На место аварии оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в больницу увезли двоих 16-летний девушек, которые находились в машине. По предварительным данным, их состояние оценивается как тяжелое.

В МВД по Башкирии подчеркнули, что на данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии, в том числе, личность водителя и хозяина лошадей. Личности погибших молодых людей и пострадавших девушек пока не установлены.

От удара машина вылетеле в кювет

Стоит отметить, что свободный выпас лошадей в этом районе Башкирии – давняя традиция. Зимой местные жители постоянно отпускают лошадей на волю, чтобы они сами себе находили пропитание. Это называется тебеневка.

Случай гибели людей из-за наезда на животных в Башкирии, к сожалению, не редкость. Такие ДТП происходят, как правило, ночью на сельских и проселочных дорогах. Так, например, в мае этого года в Караидельском районе Башкирии водитель отечественной легковушки сбил двоих лошадей, от чего машина вылетела в кювет. В результате аварии один из пассажиров погиб на месте, а еще двое получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.