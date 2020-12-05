Глава Башкирии ограничил численность сотрудников министерств

Глава Башкирии Радий Хабиров определился с предельным числом сотрудников пяти ведомств республики. Руководитель региона установил их максимально допустимое количество, ограничив в то же время и численность заместителей министра.

Речь идет о министерстве здравоохранения, природопользования и экологии, культуры, науки и образования, земельных и имущественных отношений.

В региональном минздраве штат сотрудников не должен превышать 168 человек, утверждено также не более семи заместителей министерства, в минкульте Башкирии могут работать только 49 человек, из них четверо – это замы, в минприроды могут трудится 239 человек, включая пять замов, в минобре – 119 человек и также пять замов. А вот в минземимущества разрешили только четверых замов, но штат может быть до 550 сотрудников.