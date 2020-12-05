Еще одна смерть: в Уфе сбили насмерть двух пешеходов

Фото предоставлено ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 5 декабря, в Уфе 28-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра» сбил двух пешеходов на улице Сельской Богородской. В республиканской госавтоинспекции отметили, что причиной послужило, в том числе, отсутствие тротуара.

По предварительной информации, водитель ехал со стороны микрорайона Инорс по направлению к улице Жукова, когда наехал на двух пешеходов. Мужчину 60 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, женщина того же возраста скончалась на месте.

В настоящий момент начато разбирательство, чтобы достоверно разобраться в произошедшем.