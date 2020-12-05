В Уфе 43-летний мужчина сгорел заживо в собственной квартире

МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о пожаре в жилом многоквартирном доме на Дуванском бульваре в Уфе, который произошел сегодня, 5 декабря. Спасатели проинформировали, что в пожаре погиб хозяин квартиры.

По предоставленным данным, сообщение о возгорании поступило в 11:37. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что огонь разгорелся в трехкомнатной квартире на пятом этаже.

Огонь удалось потушить в 11:55, к тушению привлекли 19 человек 6 единиц техники. На месте происшествия обнаружили труп 43-летнего мужчины.