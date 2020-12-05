В Башкирии с отравлением угарным газом госпитализированы двое детей 9 и 10 лет и их отец

В МЧС по Башкирии сообщили, что в селе Ташкино вся семья угорела в бане. По информации спасателей, в реанимацию больницы в Нефтекамске попали три человека с отравлением угарным газом: мальчики 9 и 10 лет, а также их отец.

В ведомстве сообщили, что информация о произошедшем поступила к ним в ночь на 4 декабря. Пострадавших обнаружил в бане друг семьи, все трое находятся в тяжелом состоянии.

Отец пришел в сознание еще в первый день после произошедшего. Дети в настоящий момент также находятся в сознании, у обоих стабильно тяжелое состояние, но врачи оценивают динамику, как положительную.