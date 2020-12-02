Глава Башкирии подписал закон о штрафах за незаконные захоронения

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал законопроект, который меняет региональный кодекс об административных правонарушениях и повышает штрафы за нарушения в похоронном деле.

Ответственность за несоблюдение правил содержания мест погребения будет полагаться наказание в размере от 1 до 2 тысяч рублей для граждан, от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Согласно принятому законопроекту, погребение без получения письменного разрешения будет караться штрафом в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

За установку памятников и могильных оград без разрешения граждан будут наказывать на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц на сумму до 10 тысяч рублей, юридических лиц на сумму до 20 тысяч рублей.