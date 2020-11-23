Хабиров поручил массово проверить госзакупки на коррупцию

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил массово проверить муниципальные госзакупки в сфере ЖКХ на коррупцию и развивать «промышленный патриотизм». По словам руководителя региона, некоторые города и районы предпочитают покупать продукцию для облагораживания территории за пределами республики, хотя на внутреннем рынке тоже есть выгодные предложения.

– Что я вижу в справке от своего контрольного управления? Светильники закупают в Санкт-Петербурге, тротуарную плитку – в Подмосковье. Хотя такую же конкурентную продукцию мы изготавливаем у себя в Башкортостане. Зачем завозить то, что производится у нас? Это к тому же излишние транспортные расходы, – выразил недоумения Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве.

Он поручил профильным министерствам и надзорным ведомствам провести ревизию закупок для нужд ЖКХ, чтобы выявить там «подозрительные финансовые схемы» и начать соответствующие проверки и расследования. Хабиров предположил, что муниципалитеты могут проводить сделки с другими регионами из-за того, что там «проще брать откаты».