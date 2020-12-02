В Башкирии водитель школьного автобуса сломал ногу второкласснику

фото: ГИБДД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии второклассник угодил под колеса школьного автобуса. Инцидент произошел накануне утром на улице Акмуллы села Акъяр, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Наезд на 7-летнего мальчика совершил 36-летний местный житель, который сидел за рулем «пазика». В этот момент ребенок в группе других людей спешил сесть в автобус, однако тот сдвинулся с места. В итоге школьник получил перелом ноги.

За последние сутки это не единственное ДТП с участием ребенка. В еще двух авариях на территории республики по вине своих же отцов пострадали 4- и 12-летние дети.