В Башкирии пьяный водитель попал в ДТП и едва не угробил своего 4-летнего сыны

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Салавате пьяный водитель устроил ДТП и чуть не угробил своего сына. Инцидент произошел накануне вечером, 2 декабря.

По данным региональной ГИБДД, 33-летний мужчина на Renault Fluence сначала съехал в кювет, а затем опрокинул машину на крышу. В итоге его 4-летний ребенок получил серьезные переломы. У водителя, как утверждают в дорожной полиции, были признаки алкогольного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

– В любом случае теперь ему это грозит серьезная ответственность, как за это правонарушение, так и причинение травм в результате аварии, – отметили в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки это не единственное ДТП, после которого пострадал ребенок, а водитель не захотел сдавать тест на алкоголь

Тем же вечером в Уфимском районе на федеральной трассе М-5 45-летний житель Иглинского района на Kia Ceed врезался сразу в три автомобиля: встречные Volkswagen Polo и Toyota Camry и попутную «Ладу Калина». За медицинской помощью обратился 12-летний сын водителя Kia. Его отец, как выяснилось, ранее был лишен водительских прав. На вопрос инспекторов дорожной полиции о прохождении медицинского освидетельствования мужчина ответил отказом.