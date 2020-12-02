Благоустройство «Кошкиного леса» и превращение его в парк обсудят на круглом столе в «Комсомолке»

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Осенью 2020 года Кошкин лес в Уфе привлек к себе внимание общественников и блогеров. Появилась информация о том, что заброшенную зеленую зону между Сипайлово и улицей Российской реконструируют. На территории бывших садовых участков построят новые дома, а прилегающие территории превратят в парк.

Но далеко не все горожане поняли и поверили в проект. Поползли слухи о том, что лес якобы снесут и полностью застроят многоэтажками. Информация росла как снежный ком, в результате уфимцы просто запутались - что же на самом деле будет с Кошкиным лесом.

Ответы на все вопросы прозвучат на Круглом столе, который «Комсомольская правда» проведет в четверг, 3 декабря. Прямую трансляцию мероприятия вы сможете увидеть в наших социальных сетях.

Участниками круглого стола станут главные действующие лица - представители городской и республиканской власти, компания-застройщик «Садовое кольцо», общественные активисты и местные жители.