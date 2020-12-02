МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном морозе и тумане на дорогах

На дороги в Башкирии опустится туман Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение для жителей республики. По данным аварийного ведомства, в регионе в ближайшие сутки ожидается сильный мороз, а на дорогах возникнет туман.

Согласно данным МЧС в период с 20:00 2 декабря по 20:00 3 декабря в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым – 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -14, -19°, местами -23,-28°, днем -9,-14°.

На трассах есть риск возникновения тумана, который сократит видимость до 500-1000 метров.

Напомним, ранее о наступлении аномальных холодов на территории Башкирии предупреждал специалист Росгидромета.