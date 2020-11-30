В Башкирии наступят аномальные холода

Башкирию ждут серьезные холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирия вошла в число регионов, где в течение текущей недели придут аномальные холода. Температура воздуха будет ниже нормы на 5-10 градусов. Об этом в беседе с ТАСС 30 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист предупредил, что жителей ожидает «настоящий холод» – минус 20-25 градусов.

По данным Башгидромета, температура в республике в ближайшие три дня не упадет ниже 23°. Сегодня днем, 30 ноября, местами ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный, умеренный. Днем обещают -4,-9° (по востоку – до -14°). В первые дни зимы, 1 и 2 декабря, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами до -23°, днем -9,-14°.