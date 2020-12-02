Власти Башкирии предложили запретить в России передвижные зоопарки и дельфинарии

В России могут запретить передвижные зверинцы Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты башкирского парламента намерены внести в российскую Госдуму законопроект, запрещающий деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Эта инициатива была поддержка профильным комитетом, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая. Спикер Константин Толкачев отметил, что необходимость запрета «назрела давно».

– Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными, – отметил председатель регионального парламента.

Он также добавил, что судьба животных в таких условиях «незавидна», и напомнил историю из Ишимбайского района, где в лесу была обнаружена клетка с брошенным внутри медведем. Страдают и морские обитатели, которых передвижные дельфинарии все время удерживают в тесных контейнерах.

Закон в случае поддержки Госдумой вступит в силу через полгода после официального опубликования. За это время владельцы передвижных зверинцев должны определиться, что дальше делать с животными.