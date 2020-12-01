Башкирия будет выплачивать пособия семьям погибших волонтеров

Волонтерам будут выплачивать компенсации в случае травмирования или смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии приняли решение выплачивать из регионального бюджета единовременные пособия в случае травмирования или смерти волонтеров. Порядок предоставления компенсаций был утвержден на заседании президиума регионального правительства 1 декабря.

Если волонтер физически пострадает при осуществлении добровольческой деятельности, ему выплатят 50 тысяч рублей, а если погибнет – его семья получит 250 тысяч рублей.

– Результаты волонтерской работы впечатляют, – отметил премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров. – Это и оказание помощи, и спасение жизней. Сложно переоценить вклад добровольцев. Однако жизнь и здоровье волонтеров также подвергается рискам. Мы должны все предусмотреть.

Вопросами выплаты пособий будет заниматься Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив.

Напомним, этим летом Белорецком районе Башкирии погиб волонтер, который хотел помочь экстренным службам в тушении лесного пожара.