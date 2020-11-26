Один из братьев выжил: подробности жуткого ДТП, в котором погибли трое молодых людей

Фото: администрация Ермекеевского района РБ

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в ночь на 25 ноября в Ермекеевском районе Башкирии. Напомним, там в двух километрах от села Тарказы отечественная «девятка» потеряла управление и вылетела с моста прямо в полузамерзшую реку.

- Водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на отбойник моста через реку Ик с последующим съездом и опрокидыванием в реку, - рассказал собственный источник «КП» знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, в салоне автомобиля находились четверо молодых людей, причем у 25-летнего парня, который находился за рулем, не было водительских прав. Трое из них погибли, потому что не смогли выбрать из искореженного салона и захлебнулись в ледяной воде, еще один смог выбраться – его обнаружили спасатели и передали медикам. После оказания медицинской помощи, парень был отпущен домой.

Как стало известно «Комсомолке», погибший водитель – 25-летний житель села Тарказы Булат К. в машине был со своим двоюродным братом – 23-летним жителем села Новошахово Радисом К. Именно последнему удалось выплыть и выжить, а теперь предстоит объяснить сотрудникам дорожной полиции, что же произошло в ту ночь. Также в салоне «девятки» находились 34-летняя жительница села Исламбахты Ляйсан М. и 42-летний сельчанин из Тарказов Руслан С. Их тела вместе с искореженной машиной из реки извлекли с помощью крана. Откуда и куда компания направлялась в тот вечер, были ли молодые люди пьяны, - сейчас выясняется.

- Причины ДТП устанавливаются специалистами. Уважаемые водители и автолюбители, будьте крайне внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких, - отметили в администрации Ермекеевского района.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семьям погибших.