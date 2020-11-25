В Башкирии легковушка опрокинулась в реку, погибли три человека

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В Ермекеевском районе Башкирии легковушка опрокинулась в реку: один человек пострадал, трое погибли на месте.

По предварительным данным, авария случилась минувшей ночью, 25 ноября. Сигнал о ДТП в МЧС поступил в 5:20. Сообщалось об упавшей в реку Ик легковушке. Аварийные службы обнаружили вазовскую «девятку» в воде под мостом на автодороге рядом с селом Тарказы. Спасатели вытащили автомобиль с помощью крана.

Известно, что всего в машине находилось четыре человека, трое из них погибли под водой – это двое мужчин 25 и 42 лет и 34-летняя женщина. Одному – 23-летнему парню – удалось выплыть и спастись. Его сразу же госпитализировали в ближайшую больницу.

В МЧС добавили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

«КП-Уфа» следит за ситуацией и выясняет обстоятельства трагедии.