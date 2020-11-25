В Башкирии мужчина убил пенсионера поленом

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии сегодня, 25 ноября, сообщила, что житель Калтасинского района обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи выдвинули версию, что 22 ноября 2020 года обвиняемый, будучи пьяным на поминках отца своей сожительницы, начал ссору с 38-летним знакомым. Во время конфликта он нанес своему оппоненту удары бревном по голове. За потерпевшего попытался заступиться 78-летний друг усопшего, однако также получил в ответ удары по голове. Остановить фигуранта уголовного дела удалось только при помощи других подоспевших свидетелей случившегося. Спустя несколько дней пострадавший пожилой человек скончался в больнице.

В ведомстве отметили, что задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с места происшествия изъяли орудие убийства, устанавливаются все обстоятельства случившегося.