Следком Башкирии предъявил обвинение в падении ворот на 12-летнюю девочку чиновникам

Пресс-служба Следственного комитета в Башкирии проинформировала, что в отношении 35-летнего бывшего замглавы администрации Уфимского района и 52-летнего бывшего

замначальника отдела капитального строительства и ремонта «Управления административными зданиями» завершено уголовное расследование. Чиновников обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности тяжкого вреда человеку (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Пострадавшей в деле признана 12-летняя девочка, на которую весной 2017 года упали футбольные ворота. Ребенок был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами, а позже впал в кому.

Следствием установлено, что причиной произошедшего стал тот факт, что в 2016 году республиканский Фонд Социальных целевых программ выделил средства на строительство детской площадки, которую планировали передать на баланс школы. Заказчиком работ выступило «Управление административными зданиями». Когда строительство было завершено, качество работ не проверил ответственный за это заместитель начальника на предприятии, а также заместитель главы администрации района. Процедура передачи объекта на баланс школы не была проведена должным образом, но, тем не менее, объект находился в свободном доступе для школьников и местных жителей.

В тот день, когда все произошло, 12-летняя девочка во время игры со сверстниками повисла на сетке ворот, и в результате те на нее опрокинулись. Ребенок долгое время находился в коме, а после получил инвалидность. Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. В настоящее время дело передано в суд.