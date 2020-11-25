В Башкирии из-за ремонта моста перекроют движение по трассе в сторону Оренбурга

В Кармаскалинском районе Башкирии в ночь с 25 на 26 ноября перекроют движение для всех видов транспорта на участке трассы P-240, передали в пресс-службе госкомтранса региона.

В сообщении сказано, что перекрытие запланировано с 3:00 26 ноября. В качестве ориентировочного времени возобновления движения указано 5:00. Проезд будет запрещен на 37-м километре трассы Р-240 в сторону Оренбурга.

В качестве причины указывают монтаж конструкций пролетного строения пешеходного моста. На период ограничений в качестве объездной дороги предлагают маршрут Булгаково – Бекетово – Подлубово – Бузовьязы.