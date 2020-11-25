Уфа готова потратить на отлов бездомных кошек и собак 9 млн рублей

Собак после отлова будут помещать в приюты, а затем выпускать на улицу после стерилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Уфы готовы потратить на отлов бездомных животных в 2021 году 8,9 млн рублей. Соответствующий заказ на портале госзакупок 21 ноября опубликовал «Республиканский центр торгов». Подрядчик будет выбран по итогам электронного аукциона, который пройдет 3 декабря.

Формально финансирование отлова обеспечит городской бюджет, однако деньги ему на это в качестве субвенции выделит региональная казна.

В техническом задании представлена смета на выполнение услуг. На единицу расходов – то есть собаку и кошку – можно будет потратить не более 10,7 тысячи рублей. Это сумма на весь перечень работ, в который входят:

– отлов и транспортировка (355 рублей для собак и 268 – для кошек);

– клинический осмотр (420 рублей для собак и кошек);

– содержание в приюте в период карантина (916 рублей для собак и 375 для кошек);

– обеспечение идентификации, стерилизации и лечения (2708 рублей для собак и 2305 для кошек);

– эвтаназия (658 рублей для собак и 472 для кошек);

– утилизация трупа (25 рублей для собак и кошек);

– утилизация «прочих бытовых отходов» (4 рубля для собак и кошек)

– возврат на улицу (касается животных, «не проявляющих немотивированную агрессивность»): (78 рублей для собак и кошек);

– возврат потерявшегося животного владельцу (48 рублей для собак и кошек);

– поиск нового владельца (25 рублей для собак и кошек);

– один день содержания в приюте (55 рублей для собак и 19 для кошек);

– содержание приюта на одного животного (728 рублей для кошек и собак).

В документации аукциона также сказано, что отлов животных с целью их умерщвления запрещается. Кроме того, исполнителю нельзя будет жестоко обращаться с бездомными собаками и кошками, ловить их в присутствии детей, применять лекарства и препараты, которые могут нанести вред и снимать животных с привязи.

Напомним, в феврале текущего года башкирский парламент принял закон, согласно которому бродячих животных будут отлавливать, стерилизовать и выпускать на улицу. Смертельно больные особи подлежат эвтаназии.