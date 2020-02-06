Курултай определился, что в Башкирии будут делать с бездомными животными

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:29:38+03:00

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Парламент Башкирии принял закон от ответственном обращении с безнадзорными животными. Спикер Курултая Константин Толкачев пояснил, что численность бродячих особей нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных болезней.

– Теперь здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и возвращать в среду обитания, а смертельно больных – усыплять, – рассказал Толкачев.

Отдельно председатель Курултая остановился на агрессивных животных, которых выпускать в естественную среду опасно, а подвергать эвтаназии – негуманно. Поэтому их должны будут пожизненно содержать специальные приюты. Эта работа ляжет на муниципальные органы, что отразится на региональном бюджете.

Если ранее на регулирование численности бездомных животных выделялось 63,4 млн рублей в год, то по предварительной оценке Управления ветеринарии, на исполнение нового закона потребуется в пять раз больше средств – как минимум 320 млн рублей. Эти деньги не были предусмотрены в сверстанном на трехлетний период бюджете, поэтому Минфину придется выделить финансирование на реализацию нового закона.

ИСТОЧНИК KP.RU