Уфу украсят 18 километров новогодних гирлянд

фото: Ufacity.info

Власти Уфы готовятся к празднованию Нового 2021 года. В мэрии сообщили, что в начале декабря город украсят 18 километров гирлянд с 48 тысячами ламп. Сейчас «Уфагорсвет» проводит ревизию и монтаж иллюминации и итальянских праздничных конструкций.

– Иллюминационные инсталляции появятся на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина и Пушкина и на входе в парк Ленина со стороны улицы Заки Валиди, – рассказали в администрации башкирской столицы.

Там также добавили, что к подключению готовятся светодиодные консоли на 506 опорах освещения.