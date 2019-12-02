2019-12-02T12:25:30+03:00
Общество

Новогоднюю Уфу в этом году украсит итальянская иллюминация

Над декором главной елки в столице Башкирии поработает иностранный художник
Эльвина АПАРИНА
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Так будет выглядеть площадь имени Салавата Юлаева после 10 декабряТак будет выглядеть площадь имени Салавата Юлаева после 10 декабря
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В этом году под Новый год в столице Башкирии будет по-особенному красиво – Уфу впервые украсит итальянская иллюминация. Всемирно известная компания Festi Group займется декором города, чьи работы украшали Париж, Стамбул, Москву, Казань и другие города. К тому же деньги потратят не с республиканского бюджета – со слов Радия Хабирова, такой дорогой подарок горожанам сделала одна из крупных компаний Башкирии.

- Как вы помните, мы планировали сделать наши города на этот новый год особенно красивыми. В Уфе и Стерлитамаке помогает нам всемирно известная компания Festi Group, которая украшает крупнейшие праздники, открытия олимпиад и другие подобного масштаба события по всему миру. Посмотрите, как это будет красиво! Новогоднее настроение появится уже очень скоро, - сказал Радий Хабиров.

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На площади Ленина, традиционной площадке народных праздничных гуляний, уже приступили к обустройству ледового городка. На площадку перед 30-метровой новогодней красавицей завезли ледовые плиты для будущих скульптур.Площадь будут оформлять архитектурной подсветкой и световыми конструкциями.

Директор итальянской компании Сандро Транкина уже лично проинспектировал ход работ.

- Сами детали и формы, к примеру, вот этих снежинок, которыми украсят елку, уходят своими корнями во времена барокко в Италии, а световая составляющая – самые современные диоды с очень низким энергопотреблением», - сказал Сандро Транкина.

Яркие инсталляции украсят также площадь перед Дворцом Орджоникидзе, пешеходную зону улицы Ленина и вход в парк имени Ленина на улице Заки Валиди.

Власти обещают, что Уфа будет украшена уже к 10 декабря. На днях также начнется монтаж новогодней искусственной пиксельной ели на площади имени Салавата Юлаева. Над декором главной елки поработает иностранный художник.

Все праздничные площадки и городки будут под пристальным вниманием городского Центра общественной безопасности совместно с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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