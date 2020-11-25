На улице Октябрьской революции в Уфе снесли старинный дом

фото: facebook.com // Эльза Маулимшина

В Уфе на минувших выходных был снесен старинный дом, располагавшийся на улице Октябрьской революции, 72/2. Об этом в своих соцсетях сообщила член Совета по правам человека Эльза Маулимшина.

– По словам нашего краеведа Татьяны Тарасовой в этом здании были лабазы (торговые или складские помещения) сначала купца Арсентия Кондратьева, потом - Василия Поносова, – рассказала Маулимшина.

По ее словам, общественники не успели добиться того, чтобы дом взяли под госохрану. На Октябрьской революции есть еще около 14 подобных построек без соответствующего статуса, шесть из них не имеют никакой защиты от сноса. По словам Маулимшиной, спасти положение могло бы введение моратория на снос домов по всей улице.

Напомним, улицу Октябрьской революции планируется сделать пешеходной. Ее хотят превратить в главный променад Старой Уфы с отреставрированными историческими объектами, фудкортами, малыми театральными площадками, творческими пространствами, открытыми лекториями.