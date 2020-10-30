Исторический центр Уфы поменяется к 2024 году

фото: слайд из программы развития Уфы к 2024 году

На онлайн-совещании 29 октября главе Башкирии Радию Хабирову была представлена программа развития исторического центра Уфы к ее 450-летнему юбилею – то есть к 2024 году. Проект подготовила учебно-научная лаборатория «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ имени Ломоносова.

Согласно планам, в Уфе благоустроят 24 общественных пространства, построят новые социальные объекты и памятники, переустроят историческую застройку, разовьют новую набережную Белой. Также будут разработаны маршруты для прогулок.

Заведующий учебно-научной лаборатории Сергей Капков, который и представил проект, рассказал, что улица Октябрьской Революции будет превращена в «главный променад Старой Уфы» с отреставрированными историческими объектами, фудкортами, малыми театральными площадками, творческими пространствами, открытыми лекториями.

– Такой свежий взгляд на Уфу – это именно то, что нам нужно, – отметил Радий Хабиров. –450-летие Уфы должно стать импульсом для развития города, чего в других обстоятельствах было бы не добиться. За 43 месяца нам предстоит решить огромное количество хронических проблем и сделать прорыв в будущее, которое вы нам показали.

С программой развития центра башкирской столицы можно ознакомиться по ссылке.