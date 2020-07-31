«Это мой ребенок, вызывай полицию!»: в Башкирии родители жестоко избили сына на видео

Накануне жители Благовещенска стали свидетелями жуткой картины: прямо посреди улицы молодая женщина била и выкручивала руки маленькому мальчику, поливая его отборными ругательствами. Издевательства над ребенком записали местные жители на камеру мобильного телефона и выложили в социальные сети. На видео из ругательств и криков женщины становится понятно, что ребенок очевидно украл какие-то деньги, и мать требовала его признаться в содеянном. Буквально выбив у ребенка признательные показания, женщина подзывает мужчину – очевидно, супруга и отца мальчика. И тут происходит самое страшное – взрослый мужчина изо всех сил бьет маленького ребенка кулаком в живот, отчего тот заливается плачем и криком.

Мальчик получил мощный удар в живот

На все крики возмущенных прохожих, парочка отвечает, что это их сын, и они имеют полное право делать с ним все, что заблагорассудится.

- Это мой ребенок, вызывай полицию! - огрызается горе-мамаша на требование прекратить издевательство от прохожих.

Позже ребенка утаскивают за руки, сопровождая каждый его шаг затрещинами и подзатыльниками.

- Это случилось в районе улицы Щорса, а сами они живут на улице Карла Маркса. Мальчику около девяти лет. Он украл у родителей пять тысяч рублей – купил себе на них сладости, игрушки, вот родители на него и накинулись за это. Родители постоянно пьют, за сыном особо не приглядывают. Но то, как ударили ребенка – со всей силы, это просто не укладывается в голове. Очень жалко мальчика, страшно, как бы они вообще его не прибили, - вздыхает очевидица произошедшего Регина Ш.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ МУЖА И СЫНОЧКА»

Главной героиней видеоролика оказалась 29-летняя жительница Благовещенска Анастасия Б. В социальных сетях женщина позиционирует себя как идеальную мать – повсюду фотографии, где она обнимает сына, и даже в профиле стоит статус «Больше всего люблю своего мужа и сыночка», который на фоне всего случившегося звучит как издевательство.

Как оказалось, нерадивыми родителями уже занялись сотрудники полиции, которые возбудили уголовное дело.

- Отделом МВД России по Благовещенскому району в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением», - уточнили в пресс-службе ведомства.