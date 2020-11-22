В Башкирии у местных жителей залило подъезд кипятком

Фото: Подслушано в Стерлитамаке

Жители Стерлитамака опубликовали сообщение о том, что в их подъезде прорвало батарею. Очевидцы сообщают, что пространство вокруг сразу же залило кипятком, а воздух заполнило паром.

«Проверка работы экстренных служб, прорвало отопление. После звонка прошло 25 минут. Ждем. Многоквартирный дом без отопления. Ночь весёлая будет наверно», – емко прокомментировал автор поста.

Позже жители дома сообщили, что поломку устранили сотрудники местного ЖЭУ в течение 35 минут, позже было перекрыто и отопление.

«Теперь будем долбить УК.. По срокам устранения..», – отметил местный житель.