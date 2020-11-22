Вузы Башкирии не снизят стоимость обучения из-за дистанционки

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Вузы Башкирии не планируют понижение стоимости обучения из-за перехода на дистанционку, передает РБК-Уфа со ссылкой на представителей университетов. Пока что рассматривается только материальная помощь студентам, а также оплата в рассрочку.

Представители университетов сообщили, что в связи с пандемией коронавируса все же предусмотрен ряд экономических послаблений. Так в БашГУ, где стоимость обучения в год составляет в среднем 110-130 тысяч, решили не повышать плату на процент инфляции, а также предоставили возможность оплачивать учебу частями.

В УГНТУ, где стоимость обучения составляет от 102 до 197 тысяч рублей, также приняли решение не увеличивать и не снижать расценки. Представители университета отметили, что студентам-иностранцам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, оказывают материальную помощь в виде выплат и продуктовых наборов.

В УГАТУ, где стоимость за семестр на очной форме примерно от 53 до 80 тысяч рублей, на заочной — от 26 до 33 тысяч, сообщили, что университет устанавливает стоимость обучения в соответствии с требованиями Минобрнауки и в настоящее время она находится на минимуме.

Напомним, что с 1 сентября очно в Башкирии учатся только первые курсы бакалавриата и последние магистратуры. Со 2-го ноября в республике полностью перешли на дистанционное обучение.