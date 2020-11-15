В Башкирии прекращены поиски молодой женщины

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском городе Стерлитамаке прекращены поиски 35-летней горожанки Марии Белик. О ее пропаже было заявлено сегодня, 15 ноября. По данным волонтеров, женщина накануне ушла из дома и перестала выходить на связь.

О том, что Мария была найдена живой и здоровой, сообщили сразу два поисковых отряда – «Лиза Алерт» и «Отклик». Чтобы ее обнаружить, активистам хватило буквально несколько часов. При каких именно обстоятельствах и где была найдена пропавшая, не уточняется.

Напомним, в Башкирии продолжаются поиски уфимца Ильнура Гарипова. "КП-Уфа" стало известно, какую покупку совершил 31-летний мужчина перед пропажей.