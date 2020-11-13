Стала известна последняя покупка 31-летнего уфимца, пропавшего загадочным образом

Ильнур пропал в Уфе 1 ноября 2020 года.

Стали известны подробности пропажи 31-летнего Ильнура Гарипова в Уфе. Родные выяснили, что покупал Ильнур в канун исчезновения со своей карты.

- За день до исчезновения его запечатлели камеры наблюдения в алкомаркете, а в день пропажи, в 10:08 он картой оплатил билет в автобусе. Ехал на «Башавтотрансе», а куда – неизвестно, - рассказала «КП-Уфа» сестра Ильнура Лилия.

На этом пока все, никаких других зацепок нет.

Напомним, что Ильнур пропал в Уфе 1 ноября 2020 года. Вышел из дома в Уфе по улице Ивана Якутова, сел в такси и уехал. Последним его видел товарищ, с кем мужчина снимает квартиру. Мать мужчины ранее рассказывала «КП-Уфа», что он в последнее время очень изменился, закрылся в себе и не хотел общаться с родными.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, шрам на правой руке.

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53