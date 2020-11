Две певицы из Башкирии выступили в шоу «Голос», но дальше прошла только одна Фото: vk.com

Яна Габассова из Нефтекамска и Екатерина Ямщикова из Уфы выступили в слепых прослушиваниях в федеральном шоу «Голос».

Яна исполнила знаменитую по фильму «Титаник» песню My heart will go on. Исполнение понравилось Полине Гагариной, которая в итоге взяла девушку в свою команду.

Екатерина спела сразу две песни – русскую народную и Send my love британской певицы Adele. Тем не менее, она так и не оказалась ни в одной команде проекта – все группы оказались заполнены.

Напомним, что ранее кураистка из Башкирии поучаствовала в шоу «Поле Чудес», где удивила Леонида Якубовича игрой на башкирском национальном духовом инструменте.