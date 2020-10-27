Жительница Башкирии снялась в «Поле чудес» и покорила гостей студии

фото: инстаграм Земфиры Рашитовы

В съемках передачи «Поле чудес» приняла участие жительница Башкирии – руководитель ансамбля кураистов «Колонсак» Земфира Рашитова. Девушка лично познакомилась с легендарным ведущим передачи Леонидом Якубовичем, сообщил «Культурный мир Башкортостана».

Земфира сыграла для гостей студии на курае и познакомила миллионы телезрителей с этим национальным инструментом башкирского народа. Сама программа в эфир еще не вышла – ее подготовят к показу на Первом канале только 20 ноября.

Кураистка смогла представить Башкирию в Москве благодаря тому, что стала обладателем гранта Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств.

Напомним, в сентябре на передачу к Якубовичу пришла целая семья из Башкирии. Она покорила бессменного ведущего мастерской игрой семьи на аккордеоне и баяне