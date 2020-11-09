«Странная история»: в Башкирии расследуют загадочное исчезновение 31-летнего мужчины

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.

История с исчезновением 31-летнего Ильнура Гарипова в Уфе зашла в тупик. У родственников и следствия нет никаких зацепок. Как рассказала «КП-Уфа» сестра мужчины, такое поведение на него не похоже.

- Вообще ничего [следов – Ред.]. Странная история, на него не похоже. Он всегда был на связи с мамой. Мама ждет дома и плачет, - сказала девушка.

Напомним, что Ильнур пропал 1 ноября 2020 года. Вышел из дома в Уфе по улице Ивана Якутова, сел в такси и уехал. Последним его видел товарищ, с кем мужчина снимает квартиру. Со слов родных, таксист дал показания, но родственникам не говорят, куда водитель его отвез, ссылаясь на тайну следствия.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, шрам на правой руке.

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.