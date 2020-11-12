Уфимский врач рассказал, как восстановить здоровье после лечения от коронавируса

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Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в инфекционном ковид-госпитале в Зубово, рассказал, как восстановить желудочно-кишечный тракт после лечения от коронавируса. По словам медика, органы ЖКТ поражаются из-за «огромного количества антибиотиков и прочих веществ».

Перво-наперво при болезненных ощущениях в эпигастрии, опоясывающих болях, диарее, головной боли и бессоннице Глебов рекомендует пройти УЗИ органов брюшной полости, «чтобы специалисты могли посмотреть «поджелудку». Также он советует сдать биохимию, посмотреть ферменты.

– Мы наблюдаем у очень многих пациентов повышение сахара после болезни, что характерно при повреждении поджелудочной железы, – отметил врач.

Глеб Глебов дал перечень советов, который должны помочь при проблемах с ЖКТ:

– нужно восстановить микрофлору;

– принимать препараты для разгрузки поджелудочной железы, восстановления печени, а также спазмолгетики, антикоагулянты и витамин Д3 (5000 мг/сутки);

– ограничивать себя в сладком как минимум на месяц после выздоровления.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Глеб Глебов опубликовал пост в своем инстаграме, где подверг жесткой критике Минздрав Башкирии.