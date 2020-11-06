В Уфе при странных обстоятельствах пропал 31–летний Ильнур Гарипов

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.

В центре Уфы при странных обстоятельствах пропал 31-летний Ильнур Гарипов. С просьбой опубликовать информацию в редакцию обратилась сестра мужчины. С ее слов, он пропал 1 ноября.

- Никто ничего не знает. Знаем, что вызвал такси с адреса своего, Ивана Якутова 5, - рассказала девушка. – Таксист отказывается нам, родным, говорить, куда Ильнур вызвал такси. Последний раз его видел друг, с которым он снимает квартиру.

Сейчас родственники подали в розыск.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, шрам на правой руке.

Если вам известно, где находится Ильнур, просьба сообщить по телефону 8 996 580-06-53.