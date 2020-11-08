«Пример человеческой безалаберности»: глава Башкирии возмутился строительством стадиона

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 8 ноября, высказал недовольство во время рабочей поездки в Баймакский район из-за строительства стадиона «Труд», который начали возводить еще в 2013 году, но так и не ввели в эксплуатацию.

– Стадион «Труд» в Баймаке – пример человеческой безалаберности. Его построили несколько лет назад, но с браком. Кровля над трибунами протекает, сами трибуны прогнили, в помещениях под ними стены – в грибке и плесени. Стадион мы отремонтируем, баймакцы должны заниматься спортом в достойных условиях. Не забывайте и про благоустройство территории. Я вижу, уже начала портиться беговая дорожка – её тоже нужно восстановить. К следующему лету всё должно быть готово в полном объёме, – отметил Радий Хабиров.

По данным пресс-службы главы, в строительство стадиона вложили 80 млн рублей. В настоящий момент, со слов директора подрядной организации «РегионТермоСтрой» Александра Беляева, ремонтные работы составит порядка 10 млн рублей.