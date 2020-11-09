Минтруд Башкирии сообщил о праздничных днях в 2021 году

Министерство семьи, труда и социальной защиты в Башкирии сообщили о том, как в 2021 году будут отдыхать жители республики.

По информации ведомства, новогодние каникулы в следующем году продлятся десять дней – с 1 по 10 января. Праздничные выходные также пройдут с 21 по 23 февраля во время празднования Дня защитника отечества, затем с 7 по 8 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая – в честь Праздника Весны и труда, а после с 8 по 10 мая из-за празднования Дня Победы, 13 мая – Ураза-Байрам.

Затем отдыхать будем с 12 по 14 июня, 20 июля — Курбан-байрам, с 9 по 11 октября, с 4 по 7 ноября, а также 31 декабря.