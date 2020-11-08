Известно число умерших в сентябре жителей Башкирии

В минувшем сентябре в Башкирии резко вырос уровень смертности, передает Росстат. Сообщается, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатели выросли на треть.

Эксперты выяснили, что в 2020 году в сентябре в Башкирии умерло 5016 человек, что на 1175 человек больше, чем в сентябре 2019 года. Рост составил 30,6%. Аналитики отмечают, что выше показатель роста был только в июле и составил тогда 50%.

По абсолютным цифрам республика оказалась на первом месте по смертности в Поволжье, в процентной динамике – на седьмом.