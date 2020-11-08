Под Уфой сошел с рельс локомотив

Приволжское следственное управление

Приволжское Следственное управление по транспорту передало, что минувшей ночью, 8 ноября, на 1617 км пятого перегона «Уфа-Дема» сошел с рельс локомотив следовавшего с грузовым поездом.

По данным ведомства, сход зафиксирован в 00:25. В инциденте никто не пострадал, отметили в управлении, в настоящий момент ведутся восстановительные работы.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Для скорейшего устранения последствий схода задействован восстановительный поезд станции Дема. На месте схода работает комиссия под руководством начальника Куйбышевской железной дороги», – уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления передали, что сейчас выясняются все причины произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Спасатели управления по гражданской защите также дополнительно проинформировали, что в настоящий момент движение поездов на этом участке пути приостановлено.

Информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону "РЖД": 8-800-775-00-00.