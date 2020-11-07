Суд арестовал активистку из Башкирии Рамилю Саитову на два месяца

Известная в Башкирии общественная активистка уже много раз попадала в поле зрения СМИ. Фото: соцсети

Кировский суд Уфы арестовал на два месяца общественницу Рамилю Саитову. Ей выдвинуты обвинения по 280-й статье уголовного кодекса. Активистку подозревают в публичных призывах к экстремизму.

Известная в Башкирии общественная активистка уже много раз попадала в поле зрения СМИ. Наибольшее внимание к ней было приковано летом 2020 года, когда Саитова выпустила ряд роликов, мягко говоря, спорно содержания. В одном из роликов она преследовала студенток армянской национальности, просто гулявших по центральному парку города. В другом появилась голой перед следователем. В третьем видео активистка и вовсе призвала сносить религиозные символы.

«С учетом личности Саитовой и принимая во внимание неоднократное привлечение к административной ответственности за экстремистские нарушения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2021 года», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.